Мужчина сбил ребенка насмерть на юге Санкт-Петербурга

В Санкт-Петербурге правоохранители задержали мужчину, который насмерть сбил ребенка в районе Купчино. Об этом написало РИА ФАН.

По информации следствия, мужчина, управляя KIA, выезжал с автомойки на Малой Балканской улице и не заметил мальчика. Ребенок попал под колеса и получил травмы, несовместимые с жизнью. Позже он скончался в больнице.

По факту ДТП заведено уголовное дело. Правоохранители выясняют точные обстоятельства случившегося.