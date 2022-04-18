facebook_pixel
    18 апреля 2022, 16:13

    Мужчина сбил ребенка насмерть на юге Санкт-Петербурга

    Оксана Лавнюженко

    В Санкт-Петербурге правоохранители задержали мужчину, который насмерть сбил ребенка в районе Купчино. Об этом написало РИА ФАН.

    По информации следствия, мужчина, управляя KIA, выезжал с автомойки на Малой Балканской улице и не заметил мальчика. Ребенок попал под колеса и получил травмы, несовместимые с жизнью. Позже он скончался в больнице.

    По факту ДТП заведено уголовное дело. Правоохранители выясняют точные обстоятельства случившегося.