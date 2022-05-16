Мужчина сбил полицейского при попытке скрыться на Кубани

В Краснодарском крае задержали 28-летнего местного жителя, которого заподозрили в применении насилия в отношении полицейского. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на региональный Следком.

В Кропоткине в минувший вторник подозреваемый попытался скрыться от сотрудников полиции, прибывших для его задержания. Он сел за руль авто и сбил одного из стражей правопорядка, который намеревался его остановить. Возбуждено уголовное дело.