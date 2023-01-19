Происшествия 19 января 2023, 18:47 Мужчина сбил подростка и скрылся с места ДТП в Ноябрьске

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Водитель проехал на красный свет светофора и сбил школьницу на пешеходном переходе в Ноябрьске, после чего скрылся с места ДТП. Об этом сообщил сайт «Север-пресс».

По данным с камер видеонаблюдения, водитель за рулем иномарки Volkswagen Jetta пытался побыстрее проскочить на красный свет. Мужчина не заметил подростка, в результате чего совершил наезд. Убедившись, что девочка жива, водитель скрылся с места аварии.

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Отмечается, что ребенок получил незначительные травмы и ушибы.

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