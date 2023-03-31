Происшествия 31 марта 2023, 14:19 Мужчина сбил пенсионерку недалеко от Казани

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ДТП с участием пожилой женщины произошло в четверг, 30 марта, на втором километре дороги «Подъезд к аэропорту „Казань“» в Лаишевском районе. Об этом сообщил сайт inkazan.ru со ссылкой на пресс-службу ГИБДД Татарстана.

Мужчина 1953 года рождения, управляя иномаркой, не заметил пожилую женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте.

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От полученных травм пострадавшая скончалась на месте. Сейчас в произошедшем разбирается полиция. Известно, что авария случилась в темное время суток.