Происшествия 24 ноября 2023, 02:04 Мужчина сбил на машине двух девочек в Махачкале МВД: водитель Hyundai сбил двух девочек в Махачкале, одна из них погибла РИА «Новости»

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Смертельное ДТП произошло в Махачкале. Водитель иномарки сбил двух детей, один ребенок скончался на месте. Об этом сообщила пресс-служба МВД Дагестана.

По предварительным данным, авария произошла 23 ноября около 21:00 по московскому времени на проспекте Гамидова. Житель Махачкалы на Hyundai сбил двух девочек девяти и 10 лет, которые переходили дорогу вне пешеходного перехода.

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«В результате ДТП одна из девочек получила тяжкие телесные повреждения и умерла на месте происшествия. Вторую пострадавшую доставили в медучреждение. Ее состояние оценивается как критическое», — указали в сообщении.

Ранее в Ставропольском крае водитель автомобиля Toyota сбил двух девочек 14 и 15 лет на пешеходном переходе. Школьницы погибли на месте ДТП.

В Екатеринбурге автомобиль Peugeot врезался в остановочный комплекс. Два человека скончались на месте.