Происшествия 03 февраля 2023, 16:34 Мужчина с умственной отсталостью потерялся в Свердловской области

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Житель поселка Рефтинский Свердловской области, который страдает от ДЦП и умственной отсталости, потерялся. Его поисками занялись сотрудники органов, а также волонтеры. Об этом сообщило Ura.ru.

Мужчина пропал 30 января. Как сообщили члены отряда «Лиза Алерт», мужчина не представляет угрозы для окружающих, но может пострадать сам. Последний раз его заметили в Екатеринбурге.

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Известно, что потерявшийся любит кататься на общественном транспорте, поэтому высока вероятность встретить его в электричке, написал Tagilcity.ru.

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