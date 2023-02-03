03 февраля 2023, 16:34
Мужчина с умственной отсталостью потерялся в Свердловской области
Житель поселка Рефтинский Свердловской области, который страдает от ДЦП и умственной отсталости, потерялся. Его поисками занялись сотрудники органов, а также волонтеры. Об этом сообщило Ura.ru.
Мужчина пропал 30 января. Как сообщили члены отряда «Лиза Алерт», мужчина не представляет угрозы для окружающих, но может пострадать сам. Последний раз его заметили в Екатеринбурге.
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Известно, что потерявшийся любит кататься на общественном транспорте, поэтому высока вероятность встретить его в электричке, написал Tagilcity.ru.
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