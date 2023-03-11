Происшествия 11 марта 2023, 22:22 Мужчина с травматическим пистолетом попытался прорваться в столичную школу Росгвардия задержала мужчину, пытавшегося с оружием ворваться в школу на юго-западе Москвы

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Мужчину, пытавшегося прорваться в учебное заведение на юго-западе Москвы с травматическим пистолетом, по горячим следам задержали сотрудники Росгвардии. Об этом сообщила пресс-служба ведомства на официальном сайте.

Школьный охранник отправил сигнал тревоги, когда неизвестный мужчина попытался пройти на территорию учебного заведения, расположенного на улице Пестеля. Посетитель вел себя вызывающе, потом достал пистолет, также у него был с собой кусок металлической трубы. Не сумев преодолеть пункт охраны, злоумышленник скрылся в неизвестном направлении.

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Сотрудники Росгвардии, получив приметы подозреваемого, смогли оперативно обнаружить разыскиваемого гражданина.

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«Благодаря своевременным и профессиональным действиям сотрудников вневедомственной охраны злоумышленник был задержан. Им оказался 29-летний житель столицы», — говорится в сообщении ведомства.

Задержанного передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.