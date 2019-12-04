Мужчина с топором набросился на полицейский автомобиль в Зауралье

3 декабря женщина-участковый уполномоченный приехала к к дому 37-летнего жителя села. Полицию вызвали родственники мужчины, из-за его агрессивного поведения.

Агрессор находился в состоянии алкогольного поведения. Увидев сотрудницу полиции, он начал угрожать, а потом схватил топор и бросился на служебную машину. Злоумышленник разбил все стекла и стал наносить удары по кузову автомобиля.

Нападавшего задержали и доставили в отдел полиции. Против мужчины возбуждено уголовное дело по статье «применение насилия в отношении представителя власти».