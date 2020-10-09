Мужчина с топором удерживал в доме свою знакомую и ее пятерых детей

Пьяный мужчина удерживал в доме свою знакомую и ее пятерых малолетних детей из-за бытового конфликта. Сотрудникам полиции удалось отвлечь злоумышленника и освободить семью.

Ссора произошла в частном доме в поселке Тасеево, Красноярсий край. Когда приехала полиция, мужчина начал вести себя еще агрессивнее и даже повредил топором служебную машину. При попытке задержания он закрылся в доме и удерживал там знакомую с детьми. Об этом сообщила пресс-служба МВД России по Красноярскому краю.

Но сотрудникам полиции удалось его отвлечь в ходе переговоров и спасти заложников. В результате 25-летнего мужчину задержали. Женщина и дети не пострадали. В ведомстве также отметили, что мужчина был ранее судим.

Ранее в Свердловской области четыре подростка избили девочку и засняли это на видео. После их отправили на 48 часов в центр временного содержания подростков в Нижнем Тагиле. Также участников поставили на учет в комиссии по делам несовершеннолетних. А против родителей возбудили административное производство, передает RT.