Происшествия 13 марта 2023, 18:38 Мужчина с топором напал на пенсионерку в Краснодарском крае

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В Апшеронском районе на 86-летнюю женщину напал грабитель с топором. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Вооруженный мужчина вбежал в дом к пенсионерке и потребовал полмиллиона рублей. Женщина смогла покинуть жилище и спрятаться у соседей. Оттуда она позвонила в полицию.

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Прибывшие на место правоохранители задержали подозреваемого — 57-летнего мужчину. В его отношении возбудили уголовное дело по статье «Разбой» и заключили под стражу. Мужчине грозит до 12 лет тюрьмы.

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