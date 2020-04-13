Мужчина с топором напал на аптеку в Челябинске

По информации ИА Nation News, 12 апреля злоумышленник топором стал крушить витрины аптеки. Фармацевт выбежала в зал, но неожиданно упала. Нападавший начал угрожать сотруднице. Она решила прятаться от преступника, пока тот воровал товар с витрины, а позже скрылся.

Сейчас сотрудники полиции выясняют детали и устанавливают обстоятельства происшествия.