Мужчина с сыном погибли при обрушении автомастерской в Калужской области

Спасатели обнаружили тело второго погибшего при обрушении крыши ангара в Калужской области. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

Инцидент произошел утром 13 февраля в городе Людинове. Крыша ангара площадью 50 на 100 метров, обрушилась из-за скопившегося снега.

Изначально сообщалось, что из-под завалов извлекли тело одного человека. «В 22:55 при проведении работ по разбору завалов, к сожалению, обнаружено тело второго погибшего», — сказали ТАСС в МЧС России.

Управление Следственного комитета по Калужской области организовало проверку. По данным ведомства, ангар использовался 60-летним местным жителем в качестве автомастерской.

Погиб хозяин автомастерской и его сын.

В тот же день из-за снега обрушился ангар в Новой Москве. Спасатели достали из-под завалов двоих человек. Всего, по данным источника «360», в больницу попали семь человек, пострадавших при обрушении.

Сильный снегопад начался в московском регионе в ночь на 12 февраля. Ожидается, что осадки прекратятся к вечеру 14 числа. Московские улицы перекрыли на ночь для расчистки и вывоза снега.