Мужчина с шизофренией ранил человека из самодельного оружия в Ростовской области

Автобус № 56 двигался по маршруту из поселка Красина в сторону автовокзала города Шахты. Во время поездки мужчина с шизофренией выстрелил в 18-летнего юношу из самодельного оружия. Об этом сообщил «Царьград».

Хлопок, раздавшийся при выстреле, многие пассажиры приняли за взрыв петарды. Молодой человек начал истекать кровью. Один из пассажиров рассказал, что произвел выстрел из самодельного пистолета. По его словам, устройство он сделал для отпугивания собак. Выстрел произошел из-за замыкания батареи на кочке.

Мужчину в оружием задержали. Полицейские выяснили, что он состоит на учете у психиатра с диагнозом «вялотекущая шизофрения». Ранее он уже проходил по делу за угрозу убийством и хранение наркотиков.