Мужчина с резаной раной на шее скончался в больнице Новочеркасска

В Новочеркасске большое резаное ранение на шее привело к гибели пациента. Об этом написал сайт Donday со ссылкой на свои источники.

Отмечается, что погибшего нашли в жилом многоквартирном здании в Баклановском переулке. Тело мужчины среднего возраста обнаружили в ванной в среду, 19 января, у него еще прослеживались признаки жизни. Пострадавшего доставили в медучреждение, но пациент скончался из-за последствий ранения, пишет rostovgazeta.ru.