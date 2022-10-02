Мужчина с ребенком стали жертвами пожара в Якутске | 360°

Происшествия 02 октября 2022, 04:17 Поделиться Telegram

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Viber Мужчина с ребенком стали жертвами пожара в Якутске ГУ МЧС по Республике Саха: мужчина с ребенком стали жертвами пожара в Якутске ГУ МЧС по Республике Саха

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Пожар вспыхнул в одном из жилых домов в Якутске. В результате погибли мужчина и ребенок. Пожарные уже справились с огнем, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Республике Саха.

По информации ведомства, пожарно-спасательная служба подучила сведения о пожаре утром в воскресенье, 2 октября. Возгорание произошло в двухэтажном жилом доме на улице Заводская в микрорайоне Марха.

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«К месту вызова незамедлительно убыли огнеборцы. На момент их прибытия был виден черный дым из окна квартиры на втором этаже. С места было эвакуировано 25 человек, в том числе пятеро детей», — заявили в пресс-службе.

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Огонь частично повредил помещение. Площадь пожара составила 20 квадратных метров. Его причину и все обстоятельства предстоит выяснить специалистам.

«К сожалению, на месте пожара были обнаружены погибшие: предположительно мужчина и ребенок», — уточнили в главке.

Всего тушением огня занимались 63 человека и 15 единиц пожарной техники. На месте продолжают работать дознаватель МЧС России и следственные органы. Причиненный ущерб подсчитывается.

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