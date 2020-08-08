Мужчина с ребенком пострадали при стрельбе в Москве

Отец и его 10-летний сын получили ранения при стрельбе из травматического пистолета в Москве. В семье произошел бытовой конфликт.

Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе столичного МВД. Инцидент произошел на юго-востоке столицы по адресу улица Юных Ленинцев около дома 101.

По данным полиции, произошел бытовой конфликт. Оппонент выстрелил из травматического оружия и ранил мужчину.

«Также по касательной травматическое ранение получил несовершеннолетний, 10 лет, сын, находящийся при нем», — говориться в сообщении ведомства.

В настоящий момент мужчина и ребенок находятся в больнице. Полиция выясняет все обстоятельства и причины произошедшего.

Ранее сообщалось, что молодой житель Красноярского края получил пулю в лоб во время уличного конфликта. Его экстренно госпитализировали, он выжил благодаря быстрой помощи врачей.