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    08 августа 2020, 02:18

    Мужчина с ребенком пострадали при стрельбе в Москве

    Арина Гудилова

    Отец и его 10-летний сын получили ранения при стрельбе из травматического пистолета в Москве. В семье произошел бытовой конфликт.
    Мужчина с ребенком пострадали при стрельбе в Москве

    Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе столичного МВД. Инцидент произошел на юго-востоке столицы по адресу улица Юных Ленинцев около дома 101.

    По данным полиции, произошел бытовой конфликт. Оппонент выстрелил из травматического оружия и ранил мужчину.

    «Также по касательной травматическое ранение получил несовершеннолетний, 10 лет, сын, находящийся при нем», — говориться в сообщении ведомства.

    В настоящий момент мужчина и ребенок находятся в больнице. Полиция выясняет все обстоятельства и причины произошедшего.

    Ранее сообщалось, что молодой житель Красноярского края получил пулю в лоб во время уличного конфликта. Его экстренно госпитализировали, он выжил благодаря быстрой помощи врачей.

    Новости SMI.FM