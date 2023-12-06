Происшествия 06 декабря 2023, 12:25 Мужчина с пистолетом устроил драку около бара в Челябинске Сотрудники ГИБДД задержали зачинщика драки со стрельбой в Челябинске

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Ранее судимый 36-летний мужчина устроил драку с прохожими неподалеку одного из баров в Челябинске. Об этом сообщила пресс-служба главка МВД по Челябинской области.

ЧП произошло утром в воскресенье, 3 декабря. Несущие постовую службу полицейские дорожно-патрульной службы заметили конфликт рядом с заведением на улице Цвиллинга и оперативно пресекли противоправные действия.

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По предварительной информации, конфликт случился между 36-летним местным жителем и охранниками бара, мужчина применил аэрозольный пистолет.

Зачинщика доставили в отделение полиции «Центральный», правоохранители опросили всех участников потасовки. Началась доследственная проверка, по результатам которой следователи вынесут процессуальное решение.

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