Эксклюзив 16 февраля 2023, 01:16 Мужчина с пистолетом пытался прорваться в стоматологию в Петербурге и попал на видео

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Мужчина с пистолетом пытался прорваться в стоматологию в центре Петербурга в не приемные часы. Его засняла камера видеонаблюдения. Об этом сообщил источник «360».

Неизвестный мужчина вошел в холл стоматологии рано утром 14 февраля, его попросили выйти, поскольку часы были не приемные. В ответ на это неизвестный начал грубить и угрожать работникам стоматологии предметом, похожим на пистолет. Как уточнил источник «360», в ходе словесного конфликта с работником стоматологии мужчина не выдвигал никаких требований.

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Вооруженный житель города вышел из здания только после того, как сотрудник стоматологии пригрозил вызвать полицию. Сейчас личность неизвестного устанавливают правоохранители.

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В конце января мужчина в одних трусах и с пистолетом вышел в подъезд жилого дома в Екатеринбурге, чем напугал своих соседей. Как рассказали жильцы дома, злоумышленник выламывает по ночам чужие двери и нарушает покой. Правоохранители провели с дебоширом профилактическую беседу, в которой мужчина пообещал больше не пугать соседей.