Происшествия 27 января 2023, 12:02 Мужчина с пистолетом испугал жителей дома в Екатеринбурге

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Случай с вооруженным мужчиной произошел накануне на улице Умельцев в Екатеринбурге. Об этом написал сайт kp.ru .

Мужчина в одних трусах и с пистолетом вышел в подъезд дома, чем напугал своих соседей. Жители дома рассказали, что злоумышленник выламывает по ночам чужие двери и нарушает покой, сообщил tagilcity.ru .

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Правоохранители выяснили, что у мужчины действительно имеется официально зарегистрированный травматический пистолет. С ним провели профилактическую беседу, в которой мужчина пообещал не пугать соседей.