Мужчина с отверткой напал на инспектора ДПС в Воронежской области

Уточняется, что в селе Заброды Калачеевского района инспекторы подошли к автомобилю, съехавшему на обочину. Водителем оказался 39-летний местный житель. Заподозрив, что мужчина не трезв, сотрудник полиции предложил ему пройти освидетельствование, пишет «Газета.ru».

Правоохранители сели с автолюбителем в патрульную машину. Внезапно мужчина ударил 30-летнего инспектора ДПС отверткой в правый глаз. Пострадавший получил ранение правой глазницы, а также повреждение тканей головного мозга. Сотрудник полиции госпитализирован.

Дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов возбудили в отношении нарушителя. Его заключили под стражу.