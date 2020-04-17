Мужчина с ножом заявился ночью в московский хостел и запугал постояльцев. Видео

Глубокой ночью 16 апреля в один из хостелов на улице Лесная в Москве заявился жилец с ножом. Он ходил по коридорам и угрожал всем вокруг. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах.

Возмутителя спокойствия сняли камеры наружного и внутреннего видеонаблюдения. На кадрах видно, что перед заходом в хостел он уже зажал нож в руке. Он стремительно миновал ресепшен и поднялся по лестнице. Он начал размахивать оружием и сыпать угрозами в адрес постояльцев.

Инцидент произошел 16 апреля. Сотрудник хостела вызвал полицию в 02:50. Правоохранители задержали возмутителя спокойствия. Им оказался 38-летний уроженец Тюменской области, который сейчас живет и работает риелтором в Москве.

Против него возбудили уголовное дело по статье УК РФ «Хулиганство с применением оружия».