Мужчина с ножом забрался на козырек дома на востоке Москвы

Мужчина с ножом залез на козырек аптеки на востоке Москвы и грозится покончить жизнь самоубийством. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах столицы.

По словам источника, на место происшествия на 9-й Парковой улице вызывали спасателей.

Очевидцы публиковали видео в соцсетях. На них видно, что мужчина стоит над вывеской аптеки «Самсон Фарма». Несмотря на то, что идет снег, на нем нет верхней одежды.

Мужчину задержали и доставили в полицию Измайлова, где ему вызвали скорую помощь.

«Гражданин препровожден в территориальное подразделение полиции. Сотрудники вызвали ему бригаду медицинской скорой помощи, поскольку мужчина проявлял признаки неадекватного поведения», — сказали «360» в МВД.