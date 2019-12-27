27 декабря 2019, 16:47
Мужчина с ножом устроил скандал в московском храме. Помощь потребовалась только ему
Мужчина попытался ворваться в один из московских храмов с похожим на нож предметом. В результате этого между ним и охранником вспыхнул конфликт. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.
Когда охранник попытался забрать нож у мужчины, тот нанес себе ранение. После этого пострадавшего передали медикам. Сейчас полицейские проводят проверку.
Информации о мотивах злоумышленника пока нет. По данным телеканала РЕН ТВ, инцидент произошел в храме Сергия Радонежского в центре Москвы. Сначала вооруженный ножом человек начал угрожать прихожанам и поранился сам. Ему пришлось вызвать скорую.