Мужчина с ножом порезал четырех человек в центре Петербурга

Петербургские полицейские задержали уроженца Северного Кавказа, который устроил поножовщину центре города. Он ранил четырех человек. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

«Полицейские задержали уроженца Северного Кавказа, напавшего с ножом на четверых мужчин в центре Петербурга», — рассказали в полиции.

В ведомстве уточнили, что поножовщина произошла ночью 28 мая в Дмитровском переулке. Все раненые были пьяны. Их отвезли в больницу. Правоохранительные органы завели уголовное дело по пункту «б» части третьей статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

На прошлой неделе мужчина зарезал трех собутыльников в сквере у железнодорожного вокзала Екатеринбурга. Об этом пишет Urа.ru. Патрулирующим этот район военным пришлось открыть огонь на поражение. СМИ сообщили, что двое погибших были вахтовиками, которые ехали из Новосибирска.