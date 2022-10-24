Мужчина с ножом попытался пробраться в школу в Прикамье | 360°

Происшествия 24 октября 2022, 16:42 Мужчина с ножом попытался пробраться в школу в Прикамье Росгвардия задержала мужчину с ножом, пытавшегося пробраться в школу в Пермском крае РИА "Новости"

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Сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который попытался с ножом ворваться в школу в Пермском крае. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе администрации Чайковского городского округа.

При происшествии никто не пострадал. Злоумышленник подошел к закрытой центральной двери учебного заведения, однако не смог войти в нее. Тогда он направился к запасному выходу, где его нейтрализовали росгвардейцы.

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«Охранник нажал тревожную кнопку. Рядом с запасным входом учеников школы не было. В настоящее время правоохранители проводят доследственные действия, мужчину задержали», — добавили в администрации.

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В сентябре в Ижевске бывший выпускник напал на школу № 88. В учебное заведение стрелок пришел с двумя пистолетами, после чего открыл стрельбу, писал RT.

Жертвами преступника стали 13 человек, включая семерых детей. Кроме того, ранения получили 14 человек, в том числе семеро взрослых. По предварительной информации, стрелок покончил с собой в одном из учебных кабинетов. Власти Удмуртии объявляли трехдневный траур по жертвам трагедии.