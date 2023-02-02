Происшествия 02 февраля 2023, 14:34 Мужчина с ножом напугал жителей многоквартирного дома в Казани

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В одном из домов жилого микрорайона «Салават Купере» в Казани мужчина напугал соседей, зайдя в лифт полураздетым и с ножом. Об этом написал сайт inkazan.ru со ссылкой на городской Telegram-канал.

На видео, распортстанившемся в соцсетях, видно, что на одном из этажей дома мужчина заходит в лифт полураздетым и с ножом. В это время там находятся люди.

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Позже в казанских пабликах появился еще один ролик, где неизвестные избивают мужчину в куртке. Автор видео пишет, что это и есть тот полураздетый житель дома из микрорайона «Салават Купере».