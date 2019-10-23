Мужчина с ножом напал на школьниц в Курской области

Известно, что 21 октября мужчина напал на девушек, когда они возвращались с тренировки по боксу. Преступник ударил ножом в руку одну из школьниц, приставил нож к горлу и стал оттаскивать девушку к скамейке. Вторая пострадавшая, пытаясь защитить подругу, схватила нож и распылила перцовый баллончик в лицо мужчины. После этого он убежал с места происшествия.

Девушки зашли в ближайшее общежитие техникума, где получили первую помощь. Студенты вызвали полицию и скорую помощь. Они также разделились на группы и вышли на поиски нападавшего.

В настоящее время полиция Курской области разыскивает мужчину на вид 45–50 лет, рост — 160 см, худощавого телосложения.