Мужчина с ножом ранил российских военных в Таджикистане

«Два военнослужащих подразделения 201-й российской военной базы, расквартированного в городе Бохтар — административном центре Хатлонской области — находясь вне части, в самом городе по личным делам, подверглись нападению психически больного жителя Бохтара, который нанес им несколько ножевых ранений», — приводит агентство сообщение местной полиции.

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В таджикистанском МВД также сообщили, что нападавший состоит на учете в психо-неврологическом диспансере.

Раненых российских военных доставили в одну из больниц столицы Таджикистана Душанбе.

В пресс-службе Центрального военного округа подтвердили информацию о нападении. В ведомстве уточнили ТАСС, что здоровью военнослужащих ничего не угрожает. «Состояние здоровья удовлетворительное, угрозы жизни нет», — подчеркнули в пресс-службе ЦВО.