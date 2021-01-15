Мужчина с ножом напал на пассажиров такси в Новосибирске

Отмечается, что в 00:14 сотрудникам полиции сообщили о конфликте по улице Вокзальная магистраль. Ссора произошла между пятью людьми, среди которых было трое мужчин и двое девушек.

Как уточнил пассажир такси в паблике «Инцидент Новосибирск» во «ВКонтакте», он с девушкой вызвал машину. Когда такси прибыло, в нем сидел другой пассажир. Его попросили освободить авто, после чего мужчина напал на людей с ножом, нанеся несколько режущих ударов.

На место происшествия приехал экипаж ППС. Всех участников инцидента доставили в полицейский отдел. У одного из граждан изъяли нож. Одной пострадавшей потребовалась помощь медиков. В настоящий момент полиция проводит проверку по фату произошедшего.