Эксклюзив 29 декабря 2022, 14:30 Мужчина с ножом напал на двух девушек в кафе Междуреченска — источник Источник «360»: мужчина с ножом ранил двух девушек в кафе в Междуреченске

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Посетитель кафе в Междуреченске набросился на двух девушек с ножом, сообщил источник «360». Пострадавших госпитализировали, одну из них доставили в реанимацию.

Мужчина в темной куртке и шапке набросился на девушек утром 29 декабря. В руках у него был нож. Сначала он ударил одну девушку, потом ударил вторую — она стояла за барной стойкой. Злоумышленник нанес ей несколько ударов ножом в лицо и голову. В распоряжении «360» оказались кадры с места происшествия. Пострадавшая упала на пол, но он продолжил ее избивать. В общей сложности он нанес не менее 20 ударов.

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По информации Telegram-канала Mash Siberia, все случилось в кафе «Ранчо». Нападавшим оказался местный 35-летний житель. По словам источника издания, мужчина выпивал со своей знакомой. В какой-то момент девушка отказалась уходить из заведения, тогда он несколько раз ударил ее ножом. После этого он набросился на девушку-бармена. Издание сообщило, что силовики задержали злоумышленника, когда он был дома. Журналисты добавили, что мужчина неоднократно судим, включая дело о причинении смерти по неосторожности.

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