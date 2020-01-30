Мужчина с ножом напал на девушку в Санкт-Петербурге

На днях неизвестный мужчина, одетый во все черное, напал на девушку около аптеки на Школьной, 64, и скрылся. Пострадавшую увезли в больницу, у нее задета левая почка.

Подозреваемый находится в розыске. Его приметы: 40–45 лет, рост 180–190 сантиметров. Планируется возбудить уголовное дело.