    30 января 2020, 10:32

    Мужчина с ножом напал на девушку в Санкт-Петербурге

    Анастасия Кременчугская

    Неизвестный мужчина напал с ножом на девушку в Приморском районе Петербурга. Пострадавшая находится в больнице, подозреваемого ищет полиция. Об этом сообщил портал «Невские новости».

    На днях неизвестный мужчина, одетый во все черное, напал на девушку около аптеки на Школьной, 64, и скрылся. Пострадавшую увезли в больницу, у нее задета левая почка.

    Подозреваемый находится в розыске. Его приметы: 40–45 лет, рост 180–190 сантиметров. Планируется возбудить уголовное дело.