30 января 2020, 10:32
Мужчина с ножом напал на девушку в Санкт-Петербурге
Неизвестный мужчина напал с ножом на девушку в Приморском районе Петербурга. Пострадавшая находится в больнице, подозреваемого ищет полиция. Об этом сообщил портал «Невские новости».
На днях неизвестный мужчина, одетый во все черное, напал на девушку около аптеки на Школьной, 64, и скрылся. Пострадавшую увезли в больницу, у нее задета левая почка.
Подозреваемый находится в розыске. Его приметы: 40–45 лет, рост 180–190 сантиметров. Планируется возбудить уголовное дело.