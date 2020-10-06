Мужчина с ножом кричал на прохожих из окна в Тюмени

По данным сайта «Дни.ру», он требовал, чтобы к нему вернулась жена. Полицейские заподозрили, что нарушитель находится под действием наркотиков. Они вызвали специальную медицинскую бригаду. Мужчина вернулся в квартиру, но дверь не открывал.

«Позднее на место происшествие приехала его мать, участковый смог открыть дверь», — рассказали в ведомстве.

Наличие наркотиков в крови не подтвердилось. Также известно, что уголовного наказания не будет.