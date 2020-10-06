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    06 октября 2020, 17:43

    Мужчина с ножом кричал на прохожих из окна в Тюмени

    Дарья Морозова

    Мужчина с ножом высунулся из окна и кричал на прохожих в тюменском микрорайоне Плеханово. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на пресс-службу УМВД Тюмени.

    По данным сайта «Дни.ру», он требовал, чтобы к нему вернулась жена. Полицейские заподозрили, что нарушитель находится под действием наркотиков. Они вызвали специальную медицинскую бригаду. Мужчина вернулся в квартиру, но дверь не открывал.

    «Позднее на место происшествие приехала его мать, участковый смог открыть дверь», — рассказали в ведомстве.

    Наличие наркотиков в крови не подтвердилось. Также известно, что уголовного наказания не будет.

    Новости SMI.FM