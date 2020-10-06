06 октября 2020, 17:43
Мужчина с ножом кричал на прохожих из окна в Тюмени
Мужчина с ножом высунулся из окна и кричал на прохожих в тюменском микрорайоне Плеханово. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на пресс-службу УМВД Тюмени.
По данным сайта «Дни.ру», он требовал, чтобы к нему вернулась жена. Полицейские заподозрили, что нарушитель находится под действием наркотиков. Они вызвали специальную медицинскую бригаду. Мужчина вернулся в квартиру, но дверь не открывал.
«Позднее на место происшествие приехала его мать, участковый смог открыть дверь», — рассказали в ведомстве.
Наличие наркотиков в крови не подтвердилось. Также известно, что уголовного наказания не будет.