Мужчина с ножом атаковал прохожих в Выксе. Один из пострадавших рассказал о нападении

Неадекватный мужчина с ножом устроил серию нападений на прохожих в городе Выкса Нижегородской области. Одному из пострадавших он успел порезать шею, сообщили в региональном СУ СК РФ.

По версии следствия, вечером 8 мая подозреваемый, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, напал на нескольких людей на улице Челюскина. Агрессия была беспричинной. От его действий пострадали три человека, всем оказали помощь, а подозреваемого задержали.

Против него возбудили уголовное дело о покушении на убийство, мужчину направят на судебно-психиатрическую экспертизу.

Источник фото: nnovgorod.sledcom.ru

Один из пострадавших в беседе с «360» рассказал, что нападавший неожиданно бросился на него, когда он просто стоял на улице.

«Он подошел неожиданно, порезал ножом. Удар пришелся по затылочной части головы. Наложили пять швов. Говорил: „Что тебе надо?“ Хотя я просто стоял. Он агрессивно себя вел, было неадекватное поведение», — поделился мужчина.

По словам пострадавшего, он смог вырваться и забежать в магазин, туда ему вызывали скорую помощь и оттуда доставили в больницу. Нападавший его не преследовал. Один из прохожих пытался сделать ему замечание, тогда он побежал в его сторону и попытался напасть.

«Я не видел, что у него в руках, он сбил меня с ног, был сзади. Почувствовал, когда кровь потекла. Порез семь сантиметров. Было страшно, если честно», — добавил собеседник «360».

Расследование уголовного дела продолжается, в ближайшее время подозреваемому предъявят обвинения и изберут меру пресечения.