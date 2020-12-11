Мужчина с носками на руках ограбил магазин в Кемерове. Видео

Житель Кемерова крепко выпил и пошел грабить магазин. Балаклавы у него не нашлось, поэтому он накрутил на голову кофту, а на руки надел носки. Мужчина вынес пять тысяч рублей, но его быстро нашли полицейские.

Ограбление засняли камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как мужчина с синей кофтой на голове и белыми носками на руках заходит за прилавок в магазине. Он некоторое время что-то ищет, затем хватает кассу и быстро выходит на улицу.

Магазин находится на бульваре Строителей. Во время ограбления росгвардейцы получили сигнал тревоги и сразу же выехали на место. Продавец рассказал, что из кассы забрали лоток с пятью тысячами рублей.

«По записям с камер видеонаблюдения росгвардейцы установили приметы злоумышленника и приступили к поискам. В ходе отработки ближайшей территории стражи правопорядка обнаружили брошенный в снег лоток из кассы, от которого вели следы от обуви», — сообщила пресс-служба управления Росгвардии по Кемеровской области.

В итоге мужчину удалось найти по этим следам. Злоумышленника увидели рядом с общежитием. Он попытался скрыться, но правоохранители его задержали. Вор оказался 22-летним местным жителем, которого уже судили за побои и незаконный оборот наркотиков. Перед походом в магазин мужчина выпил. Задержанного передали сотрудникам полиции для дальнейших разбирательств.