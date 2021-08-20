Мужчина с муляжом гранаты вызвал панику на детской площадке в Тюмени

Тюменец с муляжом гранаты спровоцировал панику на детской площадке в Восточном административном округе. Посетители площадки вызвали наряд полиции. Об этом сообщило URA.ru со ссылкой на пресс-службу УМВД по Тюмени.

«Двое мужчин дрались на детской площадке на улице Широтной, у дома № 39. В какой-то момент из кармана одного из них выпал предмет, похожий на гранату. Очевидцы вызвали полицию. При проверке ситуации выяснилось, что граната была игрушечной, с краской, такие используют для игры в страйкбол», — рассказали в пресс-службе.

Участников драки задержала полиция. Они могут получить административное нарушение. Также в полиции опровергли слухи о том, что один из мужчин якобы стрелял в соперника.