Происшествия 21 декабря 2022, 08:00 Мужчина с молотком и раздетой трехлетней дочерью бегал по подъезду в Краснодаре СКР проверит краснодарца, который бегал по подъезду с молотком и трехлетней дочерью РИА «Новости»

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Следственный отдел по Прикубанскому округу города Краснодара начал проверку после того, как в одном из подъездов заметили мужчину с молотком и ножом. Он пригрозил убить свою трехлетнюю дочь. Об этом рассказало Следственное управление СКР по Краснодарскому краю.

«Незамедлительно организована доследственная проверка», — рассказали в Следкоме.

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Об этом случае следователи узнали из СМИ. Журналисты рассказали, что по подъезду в доме на улице Жлобы бегал мужчина с ножом и молотком. Он находился под действием наркотиков, бился головой о двери, грозил убить свою трехлетнюю дочь — раздетая девочка находилась с ним. Матери в квартире не оказалось. Специалисты выяснят не только то, в каких условиях воспитывали ребенка, но и проверят работу органов опеки.

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Сайт kp.ru рассказал, что все произошло ночью 20 декабря, полицию и скорую помощь вызвали соседи. Они проснулись от плача ребенка и вышли в подъезд. Раздетая девочка сидела на ступеньках. Отец схватил ее и пригрозил сбросить из окна, его скрутили охранники. Полицейские осмотрели квартиру — из еды в ней нашли только воду и плесневелый хлеб. Жильцы дома рассказали, что семья переехала около месяца назад, все это время слышали крики женщины и ребенка.