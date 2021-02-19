Мужчина с мачете ограбил продуктовый магазин в Санкт-Петербурге

Вооруженный мачете мужчина совершил ограбление продуктового магазина в поселке Шушары в Санкт-Петербурге 18 февраля, сообщил «Пятый канал».

Неизвестный, угрожая холодным оружием, потребовал у продавца отдать все деньги, находившиеся в кассе. Получив средства, он скрылся в неизвестном направлении. Произошедшее попало на камеры видеонаблюдения. Судя по кадрам, мужчине примерно 45 лет, он невысокого роста. Злоумышленник был одет в джинсы и куртку с капюшоном, лицо он закрыл медицинской маской, сообщил сайт «Утро.ру».

Полиция разыскивает подозреваемого. Выясняются детали произошедшего. Возбуждено уголовное дело.