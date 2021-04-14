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    14 апреля 2021, 16:36

    Мужчина с кирпичом повредил восемь машин в ХМАО

    Полина Петрова

    Мужчина повредил восемь машин в Ханты-Мансийском автономном округе. Очевидец снял происходящее на видео, написал сайт URA.ru со ссылкой на пресс-службу полиции ХМАО.

    Мужчина с кирпичом повредил восемь машин в ХМАО

    Местный житель в состоянии опьянения бил по автомобилям кирпичом. Его задержали сотрудники полиции и передали врачам скорой помощи. У пациента проявлялись признаки белой горячки.

    «Мужчину, который повредил восемь автомобилей, задержали сотрудники ППС. Его увезли на скорой помощи, так как имелись явные признаки белой горячки», — отметили в пресс-службе.

    В настоящий момент проводится проверка.