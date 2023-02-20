20 февраля 2023, 16:28
Мужчина с инвалидностью погиб во время пожара в Ивановской области
Серьезный пожар произошел в поселке Лух Ивановской области. Там в ночь на 20 февраля загорелся частный дом. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.
Возгорание зафиксировали на улице Боброва около 10 часов вечера. На место происшествия прибыли пожарные. После тушения огня они обнаружили тело человека. У него имелась инвалидность, он состоял на учете как представитель группы риска.
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По предварительным данным, пожар спровоцировала неисправность печного отопления.
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