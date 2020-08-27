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    27 августа 2020, 18:40

    Мужчина с гранатой пришел за зарплатой

    Артур Блянихов

    В Екатеринбурге задержали мужчину, который пришел с гранатой в административное здание требовать у работодателя зарплату. Об этом сообщило ИА Ura.ru.

    «Предмет, которым он угрожал, оказался муляжом гранты Ф-1 „лимонка“», — рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

    По данным информагентства, задержанным мужчиной оказался москвич, который приехал на заработки в Екатеринбург. По его словам, он не получал заплату с марта и образовавшийся долг составил около 400 тысяч рублей.

    «Насколько показания мужчины соответствуют действительности, сейчас выясняют сотрудники территориального ОВД», — добавил Горелых.

    Новости SMI.FM