Мужчина с гранатой пришел за зарплатой

«Предмет, которым он угрожал, оказался муляжом гранты Ф-1 „лимонка“», — рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

По данным информагентства, задержанным мужчиной оказался москвич, который приехал на заработки в Екатеринбург. По его словам, он не получал заплату с марта и образовавшийся долг составил около 400 тысяч рублей.

«Насколько показания мужчины соответствуют действительности, сейчас выясняют сотрудники территориального ОВД», — добавил Горелых.