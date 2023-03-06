Происшествия 06 марта 2023, 14:16 Мужчина с гранатой грозился взорвать военкомат в Домодедове — СМИ Baza: в Домодедове задержали мужчину с гранатой, который угрожал взорвать военкомат Telegram

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Правоохранители задержали в Домодедове мужчину, который угрожал взорвать военкомат. Об этом написал Telegram-канал Baza.

Автомобиль одетым в камуфляж водителем остановили на Набережной улице. По предварительной информации, у него обнаружилась граната. Полицейские перекрыли движение, вызвали на место саперов и сотрудников ФСБ. В главном управлении МВД по Московской области «360» сообщили, что уточняют информацию.

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В последнее время участились случаи поджогов военкоматов. На преступление пытаются пойти даже подростки. Недавно в Тобольске поймали девятиклассника, который направлялся к зданию военного комиссариата с «коктейлем Молотова». В Новоуральске Свердловской области арестовали 44-летнего мужчину, который также хотел поджечь военкомат. А в январе обвиняемому в аналогичном преступлении в Нижневартовске назначили 12 лет лишения свободы: строгий приговор вынесли по статье «Террористический акт».

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