Мужчина с двумя сыновьями пропал в Башкирии

По данным издания, накануне за помощью к правоохранителям обратилась 34-летняя женщина. Она рассказала, что ее супруг вместе с двумя сыновьями отправился на прогулку и не вернулся домой. Одному мальчику восемь лет, другому — пять.

На момент пропажи на мужчине были серые ботинки, синие джинсы и черная куртка. У него серые глаза и худое телосложение. Рост — 186 сантиметров.

Среди отличительных примет старшего ребенка — родинка над губой справа. Его рост — около 140 сантиметров. Карие глаза и светло-русые волосы. Он был одет в темно-синие кроссовки, серые джинсы, голубую шапку и зеленую куртку.

На младшем мальчике также была голубая шапка, серые ботинки, черные джинсы и темно-синяя куртка. У него более плотное телосложение, чем у брата. Рост — около 120 сантиметров.