Мужчина с двумя предметами, напоминающими гранаты, попытался войти в УВД западного округа Москвы. Его задержали.

Полицейские изъяли у посетителя УВД подозрительные предметы, сообщает Life Shot. Оказалось, что это действительно гранаты — шумовая и страйкобольная. Правоохранители выясняют, зачем он принес их в отдел полиции.

Ранее стало известно о взрыве гранаты торговом центре «Рынок Октябрьский». Она сдетонировала в руках у мужчины, который в тот момент выяснял отношения со своей знакомой. Его и еще двух человек госпитализировали в Ковроскую городскую больницу. Против мужчины, который принес гранату в торговый центр, завели уголовное дело по статье «Покушение на убийство, совершенное общеопасным способом».

В начале октября 40 человек с арматурой в руках напали на полицейский участок под Парижем. Они обстреливали его фейерверками и громили припаркованные на улице машины. Нападение длилось десять минут, после чего все затихло. Пострадавших при атаке нет. Сами полицейские успели спрятаться в отделении.