Эксклюзив 12 июля 2023, 12:07 Мужчина с двухлетним ребенком на руках попал под поезд в Грязях – видео «360»: появилось видео момента наезда поезда на мужчину с двухлетним ребенком в Грязях

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Отец с двухлетним сыном на руках попал под поезд на станции «Грязи-Воронежские» в городе Грязи. Видео с камер наблюдения оказалось в распоряжении «360».

Воронежское следственное отделение на транспорте начало проверку. В ведомстве указали, что днем 11 июля 42-летний мужчина начала переходить пути прямо перед приближающимся составом.

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На записи видно, что отец с ребенком шел вдоль платформы, не посмотрел по сторона и начал движение через пути. Поезд он заметил, когда тот уже начал движение. Мужчина попытался отскочить в сторону, но его все равно задело.

«Отец с сыном с различными травмами госпитализированы в больницу», — передали в следственном управлении.

Ранее юноша попал под поезд в Новосибирске. Молодой человек перебегал дорогу в неположенном месте. Машинист поезда заметил его и попытался затормозить состав, однако это не помогло избежать столкновения.