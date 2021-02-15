Мужчина с дочкой выпал из окна в Москве

На юго-западе Москвы 29-летний отец и его пятилетняя дочь выпали из окна с 17-го этажа. В воскресенье, 14 февраля, у мужчины в ДТП на Киевском шоссе погибла жена.

Тела погибших обнаружили рядом с высоткой на проспекте Вернадского. Они упали на козырек подъезда. Об этом сообщил РЕН ТВ.

В ночь на 14 февраля мужчина вместе с 39-летней женой попал в ДТП на Киевском шоссе. Их минивэн столкнулся с грузовиком в районе деревни Картмазово. Женщина погибла, ее мужа доставили в больницу, но практически сразу выписали.

На следующий день к погибшему пришел отец, но его дома не застал.

Обстоятельства и причины гибели предстоит установить.