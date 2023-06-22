Происшествия 22 июня 2023, 12:46 Мужчина рукой поймал беспилотник с камерой на участке в Новой Москве Shot: мужчина по фамилии Гроза рукой поймал дрон с камерой на участке в Новой Москве © Depositphotos.com / Dusan Petkovic

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Мужчина по фамилии Гроза рукой поймал беспилотник, пролетавший мимо его участка в Новой Москве, сообщил Telegram-канал Shot.

По информации канала, подозрительный черный дрон со встроенной камерой кружил над территорией стройки в течение трех дней. После чего 49-летний житель Московского дождался снижения аппарата и схватил беспилотник.

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Мужчина обратился в полицию. Сотрудники органов изъяли БПЛА для изучения и установления личности оператора.

Ранее российский военный мешком с продуктами сбил дрон-камикадзе в зоне спецоперации.