22 июня 2023, 12:46
Мужчина рукой поймал беспилотник с камерой на участке в Новой Москве
Shot: мужчина по фамилии Гроза рукой поймал дрон с камерой на участке в Новой Москве
Мужчина по фамилии Гроза рукой поймал беспилотник, пролетавший мимо его участка в Новой Москве, сообщил Telegram-канал Shot.
По информации канала, подозрительный черный дрон со встроенной камерой кружил над территорией стройки в течение трех дней. После чего 49-летний житель Московского дождался снижения аппарата и схватил беспилотник.
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Мужчина обратился в полицию. Сотрудники органов изъяли БПЛА для изучения и установления личности оператора.
Ранее российский военный мешком с продуктами сбил дрон-камикадзе в зоне спецоперации.
Беспилотники
Москва 2023
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