Мужчина рухнул в лифте с десятого этажа в Тюмени

Лифт с мужчиной внутри упал с десятого этажа в доме на улице Николая Федорова в Тюмени. Об этом сообщил «72.ru».

Известно, что мужчина зашел в лифт на своем, 10-м этаже, после чего он рухнул вниз. Трагедии не произошло лишь благодаря страховочному механизму, который сработал на пятом этаже.

Мужчина связался с диспетчером, который вызвал механиков, и они вызволили застрявшего из кабины.

«Был сильный удар, и с потолка посыпались щепки», — рассказала супруга тюменца.

Жители дома рассказали, что последние три дня лифт работал некорректно, «ломаясь каждые полчаса».

Ранее в Санкт-Петербурге девушка провела ночь в шахте лифта в ТЦ «Континент». Она пыталась выбраться из обесточенного подъемника и угодила в щель между полом и стеной.