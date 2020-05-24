Мужчина решил показать детям разлив реки и чуть не утопил всю семью в Архангельской области
Как сообщили в архангельском управлении МЧС, сигнал о происшествии к ним поступил в 18:12 23 мая. Оказалось, что семья застряла в машине на дороге между Коряжмой и Котласом.
Начальник дежурной смены Сергей Малых рассказал, что на пути к затопленному участку были установлены запрещающие знаки, дорога была перекрыта. Но владелец автомобиля решил, что его Ford Escape сможет проехать по воде.
«Так он проехал метров 300. И когда уже понял, что дальше ехать уже просто слишком опасно, решил возвращаться. И когда разворачивался, корпус машины просто подняло водой и утащило течением с дороги в кусты. Кусты-то и тормознули машину. Она стала заполняться водой, заполнилась по самую рамку стекол. Автомобиль застрял в кустах ивняка, и это спасло», — рассказал Сергей Малых.
Прибывшие спасатели смогли привязать веревку к тонущей машине. Потом они достали двух детей — мальчиков семи и 13 лет. Их переправляли на руках пожарные, которые стояли по цепочке в воде. Затем они спасли родителей детей.
Автомобиль достать так и не удалось. Из-за того, что Ford увяз, при попытке его вытащить с помощью троса оторвалось прицепное устройство. По словам спасателей, машина отправилась дальше в реку, теперь о ней придется забыть.
Пострадавшую семью осмотрели медики, а потом отправили всех четверых домой.