Происшествия 24 июля 2023, 14:32 Мужчина разгромил Соборную мечеть в Красноярске за «поклонение дьяволу» — СМИ Неадекватный житель Красноярска разгромил Соборную мечеть Freepik

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Двадцатисемилетний житель Красноярска устроил погром в Соборной мечети, сообщила пресс-служба главного управления МВД по региону. Он заявил, что там «поклоняются дьяволу», и назвав себя «жителем небесного Иерусалима», написал Telegram-канал Kras Mash.

По информации регионального управления МВД, сегодня днем мужчина ворвался в мечеть и «разбил несколько окон». СМИ сообщили, что он пришел с молотком и также разрушил двери, лестницу, разбросал мебель, сломал мини-бар. При этом он подпер запасной выход доской. Кроме того, по данным Kras Mash, злоумышленник попытался напасть на пожилого человека и отбивался от тех, кто пытался его остановить. К счастью, люди не пострадали.

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На место выехали представители патрульно-постовой службы полиции. Сотрудники мечети, самостоятельно поймавшие дебошира, передали его правоохранителям, а те, в свою очередь, — бригаде скорой помощи. Полиция выяснила, что мужчина был судим за грабеж и страдает психическим расстройством.

Проводится проверка по факту происшествия, устанавливаются все его обстоятельства. Мужчину задержали, а возле мечети организовали дежурство наряда ППС.