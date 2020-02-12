12 февраля 2020, 16:37
Мужчина разгромил магазин и напал на продавщицу в Сургуте
Пьяный мужчина напал на продавщицу в продуктовом магазине города Сургут. Об этом сообщил сайт Urа.ru со ссылкой на местную группу ВКонтакте.
У них произошел конфликт, в процессе которого злоумышленник начал громить магазин. Продавщица вызвала полицию, после чего мужчина отнял у нее телефон и начал бить.
На выходе из магазина его остановили полицейские. Нарушитель очень активно сопротивлялся, правоохранителям пришлось применить физическую силу и надеть на него наручники.
Избитую женщину госпитализировали. По данному инциденту проводится проверка.