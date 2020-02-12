Мужчина разгромил магазин и напал на продавщицу в Сургуте

У них произошел конфликт, в процессе которого злоумышленник начал громить магазин. Продавщица вызвала полицию, после чего мужчина отнял у нее телефон и начал бить.

На выходе из магазина его остановили полицейские. Нарушитель очень активно сопротивлялся, правоохранителям пришлось применить физическую силу и надеть на него наручники.

Избитую женщину госпитализировали. По данному инциденту проводится проверка.